В центре Млечного Пути нашли объекты неизвестного происхождения

Астрономы нашли новые объекты в центре галактики Млечный Путь. Выяснилось, что внутри пузырей Ферми, состоящих из гамма-излучения, находятся высокоскоростные сгустки холодного молекулярного газа неизвестного происхождения. Об этом сообщается в статье Nature.
Ученые исследовали ранее идентифицированные облака водорода в пузырях Ферми, используя радиотелескоп Atacama Pathfinder Experiment. Были выявлены потоки молекулярного газа с массой не менее 380 и 375 солнечных масс, движущиеся со скоростью 240 и 300 километров в секунду, соответственно. Холодный газ участвует в звездообразовании, поэтому его обширные потери могут прервать процесс формирования звезд в галактике.
Одной из возможных причин выбросов газа могло стать активное образование звезд за последние 50 миллионов лет, но модели предполагают, что такие облака имеют довольно короткую продолжительность жизни и не могут продержаться при большом ускорении. Согласно альтернативной версии, быстро движущийся холодный газ мог образоваться непосредственно в потоке путем смешивания медленных прохладных облаков и быстрых горячих ветров. Однако современные модели пока что не способны воспроизвести этот процесс.
Пузыри Ферми, простирающиеся на 25 тысяч световых лет каждый, находятся по обе стороны плоскости галактики и испускают рентгеновские и гамма-лучи. Причиной их возникновения могли стать релятивистские струи от сверхмассивной черной дыры, которая была активной 5-6 миллионов лет назад. По другому сценарию, вспышка звездообразования в облаке молекулярного газа вокруг черной дыры могла спровоцировать вспышки сверхновых типа II и вызвать мощные звездные ветры.