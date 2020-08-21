Раскрыто необычное поведение знаменитой сверхновой

Ученые Университета Техаса в Арлингтоне в США раскрыли необычное поведение остатков сверхновой, которую наблюдал в 1604 году немецкий астроном Иоганн Кеплер. Оказалось, что облако газа, оставшееся после взрыва, до сих пор расширяется без замедления, достигая скорости 8700 километров в час. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Группа астрономов проанализировали изображения остатков сверхновой, полученные с помощью рентгеновского космического телескопа Chandra в 2000, 2004, 2006, 2014 и 2016 годах, чтобы отследить 15 узлов, образованных материалом взорвавшегося белого карлика. Некоторые из узлов замедлялись, что и следовало ожидать при взаимодействии с околозвездной средой. Однако другие части газового облака продолжают свободно расширяться со скоростью 4600 километров в секунду, что аналогично скорости расширения остатков сверхновой в первые дни после взрыва.

Восемь из 15 узлов удаляются от Земли, только два движутся к ней. Это указывает на то, что взрыв был асимметричным из-за неравномерного распределения вещества в околозвездной среде.

Сверхновая Кеплера представляет собой сверхновую типа Ia, которая возникает при взрыве белого карлика в составе двойной звезды. Это происходит, когда белый карлик поглощает вещество своего компаньона и достигает критической массы, переставая быть стабильным. Часть вещества второй звезды становится околозвездной средой, в которой и происходит взрыв.