Сверхновые оказались смертельно опасными для жизни на Земле

Ученые Университета Иллинойса в США пришли к выводу, что смертоносные космические лучи от сверхновых, расположенных поблизости от Солнечной системы, могли привести к массовому вымиранию живых организмов на Земле. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи изучили обстоятельства вымирания на границе девонского и каменноугольного периодов 359 миллионов лет назад. Породы, относящиеся к этому времени, содержат сотни тысяч поколений спор древних растений. Их обгоревший вид свидетельствует о разрушенном озоновом слое, к чему могут привести крупномасштабные извержения вулканов и глобальное потепление. Однако эти версии маловероятны из-за того, что катастрофа продлилась слишком долго.

Самой вероятной причиной вымирания оказалась вспышка сверхновой на расстоянии 65 световых лет от Земли. При взрыве звезды планета подвергалась бомбардировке ультрафиолетовыми, рентгеновскими и гамма-лучами. Через некоторое время до Земли добрались смертельно опасные космические лучи, состоящие из высокоэнергетических частиц. Озоновый слой мог оставаться разрушенным в течение ста тысяч лет. Однако окаменелости указывают на сокращение биоразнообразия в течение 300 тысяч лет, что предполагает влияние нескольких сверхновых.

Согласно выводам специалистов, гипотеза может быть доказана при обнаружении радиоактивных изотопов плутония-244 и самария-146 в породах и окаменелостях, отложившихся во время вымирания.