Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:48, 3 июля 2025Мир

Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

Спецпредставитель Дмитриев: Беседа Путина и Трампа имеет большое значение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа имеет большое значение. Такую оценку на своей странице в соцсети Х дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель главы РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого», — написал чиновник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проведут специальный брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший мэр Луганска погиб при взрыве в центре города. Что известно о женщине-смертнице и роли СБУ в подготовке теракта?

    Умерла звезда «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

    МВФ увидел признаки ухудшения ситуации в российской экономике

    Отказ Китая придерживаться западных «правил» объяснили

    Директор сафари-парка «Тайган» впервые заговорил после нападения львов

    «Куньлунь» снова не вернется в Китай

    Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

    Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

    Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

    В России рассказали о способном сжигать дроны ВСУ за полтора километра оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости