Спецпредставитель Путина оценил значение разговора с Трампом

Спецпредставитель Дмитриев: Беседа Путина и Трампа имеет большое значение

Беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа имеет большое значение. Такую оценку на своей странице в соцсети Х дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель главы РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Диалог президента Путина и президента Трампа продолжается и имеет жизненно важное значение для мира. Россия и США могут добиться многого», — написал чиновник.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проведут специальный брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.