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18:56, 3 июля 2025Культура

Умерла звезда «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

Советская и украинская актриса Татьяна Шелига ушла из жизни в возрасте 76 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Сериал «Не женская работа»

Советская и украинская актриса Татьяна Шелига, известная по ролям в сериалах «Когда мы дома» и «Возвращение Мухтара», ушла из жизни. Об этом ее дочь Анастасия сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщила дочь артистки, Татьяна умерла на 77-м году жизни. Причина смерти не называется, но известно, что состояние ее здоровья ухудшилось несколько месяцев назад.

Помимо украинского сериала «Когда мы дома», она снималась в российских проектах, среди которых мюзикл «За двумя зайцами», а также сериалы «Возвращение Мухтара», «Леди Бомж» и другие.

Ранее стало известно, что актриса Таисия Литвиненко скончалась на Украине на 91-м году жизни.

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