Актриса Таисия Литвиненко скончалась на Украине на 91-м году жизни

Известная актриса театра и кино Таисия Литвиненко скончалась в воскресенье, 6 апреля, на 91-м году жизни. Об этом в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщила украинская актриса Римма Зюбина.

«Вечная и светлая память! Таисия Иосифовна Литвиненко. Мои соболезнования семье!» — написала она.

Покойная получила наибольшую известность после исполнения роли Химки в советской комедии «За двумя зайцами».

Также Литвиненко была звездой Львовского национального драматического театра имени Марии Заньковецкой и имела звание народной артистки республики.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Москве погибла советская актриса Людмила Суворкина, известная по роли в фильме «Центровой из поднебесья».