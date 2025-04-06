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16:08, 6 апреля 2025Культура

Известная актриса погибла при пожаре в Москве

MK.RU: Советская актриса Людмила Суворкина погибла при пожаре в центре Москвы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: фильм-спектакль «Недоросль»

Советская актриса Людмила Суворкина, известная по роли в фильме «Центровой из поднебесья», погибла при пожаре в центре Москвы. Ее тело нашли после тушения возгорания в многоквартирном доме, сообщает MK.RU.

Пожар в шестиэтажном доме на улице Лесной произошел вечером в субботу, 5 апреля. 74-летняя артистка жила одна в трехкомнатной квартире. По словам соседей, актриса практически ни с кем не общалась. После тушения пожара, площадь которого достигала 20 квадратных метров, спасатели обнаружили обугленное тело Суворкиной.

Людмила Суворкина родилась 25 января 1951 года в городе Кинешме. После окончания ГИТИСа она служила в театрах Тулы и Челябинска, а с 1978 года — в Малом театре. Она также основала детский театр «Голубятня» и играла в кино — в том числе в таких фильмах, как «Дети Ванюшина», «Недоросль» и «Француз».

Ранее пенсионерка в Красноярске упала с балкона 3-го этажа из-за сильного ветра и не выжила. 82-летнюю женщину обнаружили на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий».

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