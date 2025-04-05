Пенсионерка упала из-за ветра в российском городе и не выжила

СК: Пожилая жительница Красноярска упала с балкона во время шквалистого ветра

Пожилая жительница Красноярска упала с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра, она не выжила. Об этом РИА Новости сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

82-летнюю женщину обнаружили на крыльце магазина около дома по проспекту имени газеты «Красноярский рабочий». Сообщается, что пенсионерка, предположительно, была одна дома, вышла на балкон, встала на табурет и, возможно, облокотилась на деревянную балконную раму. Из-за падения конструкции женщина упала.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что в момент, когда она встала на табурет, мог произойти порыв ветра, который вырвал раму. Отмечается, что во время происшествия муж женщины ушел в гараж.

На Хакасию и Красноярский край ранее обрушился шквалистый ветер, который срывал кровли домов. Число пострадавших из-за штормового ветра в Хакасии россиян достигло 11 человек. Кроме того, ветер способствовал распространению природных пожаров. Непогода также затронула районы Кузбасса и Алтайского края, где было частично отключено электричество.