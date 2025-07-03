Известная модель назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины

Известная американская модель, актриса и предпринимательница Каприс Буре назвала самый сексуальный и самый худший подарок от мужчины. Интервью с ней публикует журнал Loaded.

Так, к самым сексуальным презентам 53-летняя знаменитость отнесла украшения и нижнее белье. При этом она посоветовала заранее тайно узнать размеры последнего. «Женщина будет очень впечатлена тем, что вы угадали», — отметила манекенщица.

В свою очередь, к худшему варианту Буре отнесла отсутствие подарков вообще. «В первую очередь я люблю дарить, но и получать тоже люблю, особенно по-настоящему продуманные подарки», — указала она.

В июне миллиардер Джефф Безос преподнес своей невесте, репортерше Лорен Санчес, роскошный свадебный подарок.