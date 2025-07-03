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18:53, 3 июля 2025Мир

Отказ Китая придерживаться западных «правил» объяснили

Политолог Рар: Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)
Каи Каллас и Ван И

Каи Каллас и Ван И. Фото: Yves Herman / Reuters

Политолог Александр Рар прокомментировал недавнюю встречу главы европейской дипломатии Каи Каллас и министра иностранных дел КНР Ван И в Брюсселе. В беседе с газетой «Взгляд» он объяснил решение Китая одновременно сотрудничать с Западом и при этом не придерживаться «правил», которое не устраивает Каллас.

Так, по его мнению, в Европе не понимают данной позиции китайской стороны, в том числе, одновременное сотрудничество и с ЕС, и с Россией. Рар объяснил это тем, что международная система становится многополярной, однако европейские страны воспринимают это болезненно.

Политолог подчеркнул, что типичные еврочиновники, коей в том числе является Каллас, стоят на либеральных ценностях — свобода, демократия, права человека — считая их универсальным правилом и думая, что другие принципы не должны существовать.

«У Пекина свои национальные интересы и своя мораль, что китайская сторона и объяснила главе дипломатии Евросоюза. Давление со стороны Европы для Китая неприемлемо», — объяснил специалист позицию КНР, отметив, что Запад и дальше будет пытаться принудить Пекин вернуться в политику «общих правил».

Как напомнила газета, Каллас и Ван И обсудили сотрудничество Пекина и Евросоюза. В рамках этой встречи глава евродипломатии призвала Китай «положить конец своей искажающей практике», включая ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Также она настаивала на прекращении военно-технического сотрудничества страны с Россией и призвала Пекин полностью поддержать требования Брюсселя о перемирии на Украине «без предварительных условий».

Ранее в Китае восхитились ответом российского президента Владимира Путина на вопрос западного журналиста. Тогда сотрудник СМИ задал ему провокационный вопрос про КНР и Тайвань.

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