Известный телеведущий пожаловался на цензуру

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон заявил, что газета Sunday Times отредактировала его колонку, убрав один абзац. Как сообщает Daily Mail, он пожаловался на цензуру и посчитал произошедшее последствием популяризации культуры отмены.

По утверждению ведущего, фрагмент переписали другими словами, и это точно был не тот же текст, что он сдавал для публикации. Кларксон заметил, что в прошлом считал корректным избегать любого обсуждения культуры отмены и «взаимно игнорировать точки зрения друг друга».

«Проблемой в этом замысле оказалась моя колонка. На прошлой неделе я написал отдельный абзац о том, как некоторые люди в этой стране не могут говорить на английском языке», — подчеркнул Кларксон. Он выразил уверенность, что фрагмент изменили лишь потому, что «это было бы глубоко оскорбительно для разношерстной и крайне эмоциональной публики из Хокстона (модный район в Лондоне — прим. "Ленты.ру")».

При этом Кларксон заметил, что упоминание людей, живущих в Британии и совершенно не говорящих на английском, «это абсолютная правда и вполне приемлемое утверждение для его друзей». «В итоге все убрали. И значит, кто-то бедный в редакции сидел над его или ее, или, может, их, ноутбуком, и заполнял фрагмент новым текстом, который звучал как будто мною написанный, но выражал определенно не мое мнение».

Культура отмены — современная форма критики и наказания человека или группы лиц путем лишения поддержки и осуждения как онлайн, так и в реальном мире. Поводом может стать как спорное или неполиткорректное высказывание вслух, так и текстовый пост в интернете. Зачастую это приводит к потере работы, лишению ранее полученных наград, а также разрушению репутации человека.

61-летний Кларксон — журналист и ведущий, приобрел известность благодаря ведению передачи про автомобили Top Gear и британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?». Проект Top Gear получил премию Emmy в 2005 году. Автор еженедельных колонок для газет Sunday Times и The Sun. За свои высказывания Кларксон нередко подвергается критике со стороны СМИ. Так, в 2019 году он обвинил экоактивистку Грету Тунберг в том, что из-за нее молодежь возненавидела автомобили.