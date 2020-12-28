Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане участницы

Зрители британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» обвинили ведущего Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson) в том, что тот обманул участницу, подсказав ей неправильный ответ. Об этом сообщает Daily Star.

В игре принимала участие актриса Ронни Анкона (Ronni Ancona), которая планировала отдать выигрыш на благотворительность. Она остановилась на вопросе о самой длинной автомагистрали в Великобритании. Женщина решила взять подсказку и позвонила другу: тот выбрал вариант ответа М1.

Неуверенная в мнении приятеля Анкона обратилась к ведущему, которого могла считать экспертом в автомобильной тематике. Он также подтвердил версию ее собеседника. Актриса выбрала этот вариант, но проиграла — самой длинной автомагистралью в Великобритании является М6.

Пользователи соцсетей обвинили Кларксона в том, что он намеренно дал неправильную подсказку. Фанаты шоу уверены в этом, потому что ведущий имеет статус одного из самых известных в мире автолюбителей — он вел автомобильное шоу Top Gear на протяжении многих лет.

«Кларксон не может не знать, что М6 длиннее М1», — написал один из недовольных пользователей. «Кларксон знал ответ. Все, кто водят машину в Великобритании, знают, насколько длинная М6», — заявил другой. Возмущенный зритель предположил, что ведущий специально подставил участницу, потому что не приемлет благотворительность.