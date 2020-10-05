Победителя «Кто хочет стать миллионером» атаковали попрошайки

Победитель британской версии «Кто хочет стать миллионером» Дэвид Фир (David Fear) пожаловался на огромное количество писем от старых друзей и незнакомцев. Большинство из них просили деньги, сообщает The Sun.

По словам Фира, попрошайки атаковали его вскоре после трансляции шоу на телевидении. В общей сложности 57-летний учитель получил 132 письма. Многие из посланий были от старых знакомых из начальной школы и от однокурсников из университета.

Несмотря на неожиданное внимание со стороны бывших приятелей, Фир не намерен делиться деньгами. Он хочет потратить часть выигрыша на путешествия с 33-летней женой Дэб.

Фир стал первым победителем британской «Кто хочет стать миллионером» за последние 14 лет. За всю историю программы он оказался шестым человеком, забравшим весь банк — миллион фунтов стерлингов (более 100 миллионов рублей). Несмотря на крупный выигрыш, мужчина собирается остаться на должности школьного преподавателя как минимум несколько месяцев. Зато деньги позволят ему уйти на пенсию на пару лет пораньше, чем он изначально планировал.

Незадолго до того, как выпуск вышел в эфир, ведущий шоу Джереми Кларксон назвал победителя лучшим в истории проекта. «Я впечатлен и воодушевлен тем, что нам удалось найти человека, который знает практически все», — добавил ведущий.