«Лучший в истории участник» победил на «Кто хочет стать миллионером?»

В британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» победил участник, которого ведущий Джереми Кларксон назвал лучшим в истории проекта. Об этом сообщает Sky News.

Кларксон не привел никаких деталей о том, кто является победителем. Выпуск с его участием, снимавшийся без зрителей, покажут по телеканалу ITV в ближайшее время. «Я впечатлен и воодушевлен тем, что нам удалось найти человека, который знает практически все», — поделился ведущий.

Этот участник стал лишь шестым победителем «Кто хочет стать миллионером?» за 22-летнюю историю проекта. Также он оказался первым с того момента, как Кларксон занял место ведущего.

В мае британец Марк Лаббетт (Mark Labbett), многократный участник телевикторин, раскрыл схему мошенничества, которую использовали игроки на шоу «Кто хочет стать миллионером?». Они получали помощь от приятелей, находившихся в зрительном зале.

Лаббетт заявил, что знает людей, которые жульничали очень искусно. По его словам, у хитрых участников программы в сообщниках были такие же мастера викторин. Они занимали место за спиной у ведущего так, чтобы претендующему на миллион было их хорошо видно, и давали ему подсказки с помощью кивков и подмигиваний.