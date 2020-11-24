«Нестареющая» звезда «Кто хочет стать миллионером» удивила зрителей

Пользователи сети удивились внешнему виду первой победительницы британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером» Джудит Кеппел (Judith Keppel). Зрители посчитали, что за 20 лет женщина практически не постарела. Об этом пишет Daily Star.

В ноябре 2000 года Кеппел стала первой, кто ответил на все вопросы викторины: она заработала миллион фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей по текущему курсу). Спустя 20 лет британская звезда вернулась в эфир ради юбилейного выпуска со дня ее победы.

Увидев 78-летнюю британку, пользователи соцсетей стали писать, что она почти не изменилась за прошедшие годы.

«Блин, Джудит едва ли постарела за 20 лет. Интересно, на что она потратила миллион фунтов стерлингов», — написал один из зрителей. «Как она умудряется выглядеть так же 20 лет спустя?» — удивился второй.

В октябре 2020 года другой победитель британской «Кто хочет стать миллионером» Дэвид Фир (David Fear) пожаловался на огромное количество писем от старых друзей и незнакомцев. Многие из них просили у мужчины денег.

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