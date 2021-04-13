Порнозвезда раскрыла «темную сторону» профессии и рассказала о депрессии

Американская порнозвезда Лана Роудс (настоящее имя — Амара Мейпл) рассказала о борьбе с депрессией и суицидальных мыслях, с которыми она столкнулась после нескольких месяцев работы в индустрии. Девушка поделилась подробностями своего психического состояния, чтобы у ее бывших коллег появилось собственное представление о «темной стороне» профессии. Слова Роудс передает Daily Star.

24-летняя звезда сказала, что мечтала работать в порноиндустрии примерно с 12 лет. У нее было бурное детство в Чикаго, и она часто заглядывалась на гламурных звезд, которые появлялись в телешоу Playboy. «Опасность очарования секс-индустрии заключается в том, что молодые девушки вроде меня видят только положительные моменты, но не видят отрицательные», — подметила Роудс.

Изначально актриса была «слишком наивна», поэтому сотрудникам индустрии удалось уговорить ее сниматься на собственных условиях: «жаждущие денег» менеджеры уговаривали ее принимать участие в порой экстремальных сексуальных сценах.

«Им нет дела до девушек, их волнует только то, как бы доставить удовольствие продюсерам и кинокомпаниям. Это мужчины в возрасте от 40 до 60 лет… Они знают, как манипулировать и искажать мысли 18-20 летних, чтобы заставить их делать эти вещи», — заявила бывшая актриса.

Из-за того, что требования агентов и продюсеров с каждым днем становились все жестче, некоторые коллеги Роудс физически страдали от работы: кто-то даже терял сознание во время записи сцены секса. У самой Роудс после карьеры остались психологические проблемы.

«Я не могу от этого спрятаться. Куда бы я ни пошла, все видели, как я трахаюсь… Я чувствую, что в 24 года мне грозит пожизненное заключение», — призналась звезда.

Девушка добавила, что имеет дело с депрессией и суицидальными мыслями из-за профессионального прошлого. Чтобы бороться с ними, она регулярно посещает психотерапевта.