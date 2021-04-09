Бывший порноактер пойдет в политику ради борьбы с порнографией

Бывший порноактер из Германии, 43-летний Филипп Танзер (Philipp Tanzer) намерен стать политиком ради борьбы с популяризацией порнографии. Как сообщает Daily Mail, свое решение мужчина объяснил трагическими событиями в жизни его коллег.

В прошлом Танзер снялся во множестве фильмов для взрослых под псевдонимом Логан МакКри (Logan McCree). В настоящее время мужчина живет в Шотландии и работает пожарным. В мае он намерен принять участие в выборах и стать региональным депутатом. Также немец стал встречаться с женщиной и собирается жениться на ней.

Бывшая порнозвезда уверен, что людей нужно предупреждать о потенциальном вреде порнографии для взрослых и детей. Он вспомнил, как потерял пятерых друзей из порноиндустрии в результате самоубийств и передозировок наркотическими веществами.

Тензер пояснил, что не испытывал особого трепета к подобным картинам, а сниматься в порно решил ради денег. Но он также признал, что встречал на съемках интересных людей, с которыми ему было приятно общаться.

«И мальчики, и девочки смотрят порно, и вред от просмотра получает каждый из полов», — уверен мужчина. По его мнению, порно следует рассматривать как алкоголь или никотин. Он считает, что использование подобных фильмов на уроках сексуального воспитания также недопустимо.

Ранее о похожих намерениях сообщал 42-летний порноактер и открытый гей Хуан Мелесио (Juan Melecio), живущий в американском городе Уильтон-Мэнорс (Wilton Manors). Звезда фильмов для взрослых баллотировался в городской совет, так как устал от вранья и лицемерия других политиков.