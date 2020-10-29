Звезда порно решил стать политиком

42-летний порноактер и открытый гей Хуан Мелесио (Juan Melecio), живущий в американском городе Уильтон-Мэнорс (Wilton Manors), решил заняться политикой. Как сообщает в среду, 28 октября, издание Miami New Times, звезда фильмов для взрослых баллотировался в городской совет и объяснил, для чего решил это сделать.

Мелесио уверен, что его карьера в порно никак не должна влиять на представление о нем как о человеке. «Порноактерам платят за то, чтобы они развлекали вас и воплощали в жизнь наши фантазии. Когда они не снимаются в фильмах, они живут такой же жизнью, как и другие люди», — объяснил он.

Говоря о других политиках, Мелесио отметил: «Они выглядят профессионалами в своих костюмах. Их словарный запас лучше, чем мой. Но все время одно и то же дерьмо. Люди устали от этого». Поэтому актер призвал голосовать за него тех, кто устал от вранья и лицемерия.

Уильтон-Мэнорс, город, в совет которого избирается звезда фильмов для взрослых, считается вторым в США по проценту гомосексуальных жителей. Мелесио, сам являющийся в открытым геем и находящийся в браке с мужчиной, подчеркнул, что считает город слишком сконцентрированным на проблемах геев. «Не хочу, чтобы гетеросексуальные люди чувствовали себя некомфортно в своем городе», — объявил он в своей предвыборной программе.

На страницу Мелесио на порносайте PornHub подписано около 25 тысяч человек. Его видео набрали более 44 миллионов просмотров. Мелесио входит в список 25 самых популярных порноактеров-геев. Актер начал свою карьеру в индустрии для взрослых в 2008 году и за 12 лет снялся в нескольких сотнях фильмов.

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