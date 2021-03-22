Противники прививок приняли «лысого из Brazzers» за доктора

Писательница и сторонница различных конспирологических теорий, в том числе о вреде прививок, Наоми Вульф (Naomi Wolf) приняла порноактера Джонни Синса (Johnny Sins), известного как «лысый из Brazzers, за врача и опубликовала приписанную ему фейковую цитату о вакцинации. На историю обратило внимание издание Junkee.

Противница прививок опубликовала в Twitter фотографию порноактера, одетого в костюм врача — один из популярных образов в индустрии для взрослых.

«Если вакцина так эффективна, то зачем заставлять людей прививаться? Информированное согласие — это позволять пациентам делать выбор», — гласила надпись на снимке. Автором цитаты, приведенной на изображении, был назван «доктор Джон Симс» — в псевдониме порноактера изменили одну букву.

Впоследствии Вульф удалила твит с фейковой цитатой доктора, однако журналист Кен Клиппенштайн (Ken Klippenstein) сохранил скриншоты ее публикации и сделал об этом пост в Twitter. В комментариях под его записью многие упрекнули Вульф в том, что она не проверяет информацию. Некоторые написали Клиппенштайну, что женщина просто смотрит меньше порно, чем он.

Ранее фотография порноактера появилась в церковной брошюре, напечатанной в испанском городе О-Грове. Местный священник проиллюстрировал стишком с участием Синса статью о семейных ссорах.