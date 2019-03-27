В церковной брошюре случайно напечатали фото «лысого из Brazzers»

В приходском листке испанского города О-Грове, провинция Понтеведра, появилась фотография порноактеров. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

77-летний священник Антонио Варела (Antonio Varela) решил проиллюстрировать статью о семейных ссорах картинкой из интернета. Он ввел в поисковик запрос «сердитая пара» и выбрал кадр с мужчиной и женщиной, которые сидят рядом и демонстративно не смотрят друг на друга.

Когда тираж разослали подписчикам, кто-то узнал в мужчине со снимка американского порноактера Джонни Синса (Johnny Sins), который известен поклонникам как «лысый из Brazzers». Женщиной оказалась 33-летняя порнозвезда Джейден Джеймс (Jayden Jaymes). Согласно базе данных IAFD, она участвовала в съемках 674 порнофильмов и в 2015 году удостоилась зрительской премии AVN Awards в номинации «Лучшая грудь».

Варела настаивает на том, что никакой ошибки в этом нет. Он по-прежнему считает, что фотография идеально подходила к тексту, хотя на ней и сняты порнозвезды. «Мы оба совершенно спокойны, но удивлены, что это вызвало такую бурю, — заявил его 34-летний коллега, священник Вентура Мартинес (Ventura Martinez). — Можно подумать, в О-Грове не происходит ничего интереснее». По его словам, самое главное, что люди прочитали статью.

Приходской листок Pregoeiro, который издает церковь Сан-Мартиньо-де-О-Гров, выходит два раза в месяц и рассылается по домам, гостиницам и различным компаниям, расположенным на территории прихода. На него подписаны около 1,3 тысячи человек.

В августе 2017 года порноактер Джонни Синс вместе с коллегами зачитал негативные отзывы о своей работе. Зрители раскритиковали его лысину и жаловались на то, что им все равно приходится смотреть ролики с его участием, поскольку актеру достаются самые привлекательные партнерши.

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