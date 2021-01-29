Звезда порно раскрыла волнующие секреты индустрии

Порноактриса Ванна Бардо (Vanna Bardot) ответила на вопросы подписчиков и раскрыла самые волнующие их секреты индустрии фильмов для взрослых. Фрагменты ее рассказа публикует Daily Star.

В частности, зрителей заинтересовало, чувствуют ли порноактеры возбуждение на самом деле и занимаются ли они сексом друг с другом в перерывах между съемками. Бардо подтвердила, что иногда действительно бывает в игривом настроении на работе. Она уточнила, что многое зависит от ее партнера по съемкам, но отметила, что секс между порноактерами в перерывах между сценами случается.

Другой подписчик решил узнать, имеет ли значение размер мужского полового органа, и попросил Бардо рассказать, как мужчина может стать лучшим любовником. По мнению звезды порно, размер не играет никакой роли. Гораздо важнее правильно разогреть девушку, уверена она. Бардо посоветовала мужчинам увеличивать время прелюдии. «Когда она по-настоящему готова и очень возбуждена, секс приносит намного больше удовольствия», — заверила порноактриса.

Зрителей также заинтересовало, влияет ли работа в индустрии для взрослых на отношения с партнерами. Бардо в ответ рассказала, что, как и многие другие снимающиеся в порно люди, встречается с коллегой. По ее словам, в таких отношениях нет ни осуждения, ни ревности. Говоря о семье, порноактриса заверила, что родители и бабушка также поддерживают ее и относятся с пониманием к работе в индустрии для взрослых.

Еще один подписчик отметил, что многие бросают порно спустя несколько месяцев, и попросил Бардо рассказать, как ей удается оставаться в профессии уже на протяжении нескольких лет. Актриса объяснила, что поддерживает хорошие отношения с режиссерами и другими актерами. По мнению Бардо, это помогает ей получать приглашения в большое количество фильмов и заполучать собственных фанатов.