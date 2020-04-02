Порнозвезда с необычной внешностью поделилась секретом успеха

Британская порнозвезда Ава Кокс (Ava Koxxx) рассказала о секрете своего успеха. Как сообщает Manchester Evening News, 34-летняя актриса считает свою необычную внешность одной из причин популярности у аудитории.

По словам Кокс, в прошлом она работала моделью. В индустрии порно она достигла популярности за шесть лет. В настоящее время она снимается в Европе, США и Британии, кроме того, она владеет собственной компанией. Она уверена, что ее высокий рост в 187 сантиметров и темный цвет волос позволили ей выделиться и стать популярной у предпочитающих высоких женщин мужчин.

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«Я не типичная 155-сантиметровая блондинка с большой грудью. В моем случае меня либо любят, либо ненавидят. Мне всегда нравился секс, меня эта тема крайне увлекала», — рассказала Кокс. Она также поделилась наблюдением, что многих зрителей завлекает ее манчестерский акцент.

При этом британка призналась, что никогда не увлекалась просмотром порно. Она смотрела фильмы для взрослых с одним из своих возлюбленных, но лишь потому, что ему нравилось подобное времяпрепровождение. Однако именно после одного из таких просмотров она задумалась о карьере порноактрисы.

Кокс рассказала, что в течение 24 часов после появления ее эротических аккаунтов в соцсетях с ней связалась порностудия и предложила съемки в Будапеште. «Они сводили меня в клинику, чтобы сдать все анализы, а уже после я снялась в своей первой сцене», — вспомнила британка.

Порноактриса утверждает, что ее достаточно часто узнают на улице, что периодически приводит к необычным ситуациям. Она рассказала о супружеской паре, которая подошла к ней в клубе и поблагодарила за ролики, так как они «многому у нее научились».

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