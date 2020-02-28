Порноактриса попыталась убить бывшего любовника и отправилась в тюрьму

Катрина Дэнфорт (Katrina Danforth), работавшая ранее порноактрисой под псевдонимами Линн Пэшн (Lynn Passion) и Линн Плезэнт (Lynn Pleasant), приговорена к 10 годам лишения свободы за попытку убийства ее бывшего любовника и отца одного из ее детей. Об этом сообщает New York Post.

Отмечается, что Дэнфорт решила прибегнуть к помощи киллера. Однако наемный убийца, с которым порноактриса несколько раз созванивалась, и которому перевела 2,5 тысячи долларов (около 170 тысяч рублей по текущему курсу), оказался работавшим под прикрытием полицейским.

Ее задержали в декабре 2018 года в международном аэропорту Вашингтона, а позже осудили. Изначально порноактриса отказывалась признавать вину, однако позже сделала это. Федеральный окружной суд Айдахо признал ее виновной и отправил в тюрьму на 10 лет.

Ранее в феврале по подозрению в избиении бойфренда была арестована другая порноактриса — Джесси Джейн. Утверждалось, что во время ссоры она побила мужчину по лицу, а также покусала его руку.

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