ВВС США признали невозможность F-35 проникнуть вглубь Китая

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II не способен в отсутствие воздушной дозаправки преодолевать значительные расстояния над Тихим океаном, потому в одних из последних военных играх Военно-воздушных сил (ВВС) США оказался бесполезным для проникновения вглубь воздушного пространства Китая, пишет Defense News.

Издание отмечает, что данную задачу выполнил самолет, создаваемый в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), тогда как F-35A Lightning II «атаковал китайские надводные корабли и наземные цели, защищал американские и тайваньские объекты от китайских самолетов и обеспечивал защиту от крылатых ракет».

Комментируя итоги учений, генерал-лейтенант ВВС США Клинт Хиноут признал, что истребитель пятого поколения оказался совсем не тем, каким военные ожидали его увидеть. Хиноут подчеркнул, что в командно-штабных играх были задействованы F-35A Lightning II версии Block 4, которые еще только разрабатываются.

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«Результатом этой военной игры стала победа Соединенных Штатов, где ВВС США помогли дать отпор китайским военным в захвате Тайваня. Но любая борьба США с таким национальным государством, как Китай, может иметь катастрофические последствия для обеих стран», — пишет Defense News.

В январе Кристофер Миллер, занимающий должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II «куском дерьма».

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, тогдашний помощник по закупкам министра ВВС США, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы NGAD спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух прототип Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.