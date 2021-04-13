Виновники гибели пожарных при тушении склада в Москве получили условные сроки

Преображенский районный суд Москвы приговорил полковника Дмитрия Ширлина и подполковника Сергея Барсукова к пяти и четырем годам условно. В 2016 году они руководили тушением пожара в Москве, в ходе которого погибли восемь пожарных, сообщили в пресс-службе суда.

Их признали виновными по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Помимо установленных сроков лишения свободы, им также запретили на три года занимать должности в противопожарной службе.

По данным МЧС, тушение склада на Амурской улице в ночь на 23 сентября заняло около 14 часов. Погибшие пожарные прибыли на место происшествия одними из первых около 17:30. Они провели разведку и спасли более ста работников склада, а также работали на самом опасном участке тушения — крыше. В какой-то момент кровля под спасателями обрушилась, и они упали в огонь.

Их посмертно представили к орденам Мужества. Они предотвратили утечку аммиака и взрыв газовых баллонов.