Горящий на Алтае люксовый отель попал на видео

На территории люксового парк-отеля «Манжерок», расположенного в одноименном селе в Республике Алтай, произошел масштабный пожар. Видео и подробности инцидента публикует РЕН ТВ.

На кадрах видны охваченные пламенем трехэтажные деревянные здания — горят несколько корпусов гостиницы. По данным МЧС, огонь распространился на площадь 400 квадратных метров.

По словам одного из очевидцев, внутри находятся четыре газовых баллона. «Не успели вынести. Мы только подошли, а там пламя уже», — объяснил мужчина.

В тушении задействованы 32 человека личного состава и девять единиц техники. Сейчас пожар локализован, пострадавших нет.

Отмечается, что процесс осложнен отсутствием поблизости пожарного гидранта, пожарным пришлось брать воду из реки.

Ранее в марте сообщалось о пожаре на круизом лайнере MSC Lirica, пришвартованному у берегов Греции. На борту находились только члены экипажа, никто из них не пострадал.

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