Жириновский предложил переименовать названный в честь «русофоба» город России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, чьим именем назван город, «страшным русофобом». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии», — сказал политик.

По его мнению, Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию.

12 апреля, в День космонавтики, президент Владимир Путин посетил в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина.

Город Энгельс получил свое название в 1931 году, в период с 1914 по 1931 год он назывался Покровском, а еще ранее — Покровской Слободой.

Фридрих Энгельс — немецкий политический деятель, философ, один из основоположников марксизма. В соавторстве с Карлом Марксом в 1848 году он написал «Манифест Коммунистической партии», в котором прозвучал лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».