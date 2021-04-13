Россия
 
Последние новости
Россия перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ
Легкий самолет потерпел крушение в российском регионе
Женщине заменили часть языка кожей с ноги и лишили возможности есть и целоваться
Россиянин бросил работу на заводе и стал моделью Versace
Стали известны подробности о выпрыгнувшей из окна россиянке
Полковника Квачкова депортировали из Белоруссии после письма на имя Лукашенко
«Большая семерка» обвинила Россию в провокациях у границ Украины
Оценены последствия сброса радиоактивной воды с «Фукусимы»
Россияне массово захотели улететь в четыре другие страны после закрытия Турции
Сын бывшего главы Северной Осетии избил сына Жириновского
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский предложил переименовать названный в честь «русофоба» город России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Васильев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать город Энгельс в Саратовской области, так как считает немецкого мыслителя, чьим именем назван город, «страшным русофобом». Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 13 апреля.

«До каких пор один из городов России будет носить имя этого самого страшного русофоба? И Энгельс, и Маркс были родоначальниками русофобии», — сказал политик.

По его мнению, Энгельс 170 лет назад дал установку разрушить Россию.

12 апреля, в День космонавтики, президент Владимир Путин посетил в Энгельсе музейный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина.

Город Энгельс получил свое название в 1931 году, в период с 1914 по 1931 год он назывался Покровском, а еще ранее — Покровской Слободой.

Фридрих Энгельс — немецкий политический деятель, философ, один из основоположников марксизма. В соавторстве с Карлом Марксом в 1848 году он написал «Манифест Коммунистической партии», в котором прозвучал лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Калининградской области решили избавиться от немецкого наследия
На Украине памятник Ленину заменили на Иисуса Христа
Чиновница переименовала улицы города в честь своих родственников и была уволена