В России стали чаще усыновлять детей с ВИЧ

Россияне стали чаще усыновлять детей с диагнозом ВИЧ. Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дети+» Ольга Кирьянова в беседе с «Известиями».

По ее словам, в 2005 году в детских домах и домах ребенка было 800 ВИЧ-инфицированных детей и подростков, в 2019 году — 600. На сегодняшний день детей с ВИЧ в таких учреждениях остается 500, при этом в Москве, Подмосковье и нескольких крупных городах России маленьких детей-сирот с ВИЧ уже нет.

Кирьянова считает, что переменам поспособствовала доступность информации о ВИЧ — будущие родители могут прочитать в интернете о таких детях и понять, что они не представляют опасности для окружающих. Также люди могут найти отзывы других приемных семей, поговорить с ними лично и пройти специальные семинары.

Директор фонда отметила, что жизнь детей с ВИЧ отличается социальным неблагополучием. Она добавила, что в детским домах к ним могут относиться по-разному. Так, в некоторых учреждениях сотрудники понимают, что вирус не передается бытовым путем, однако в других ситуация может складываться гораздо хуже, и тогда детей с ВИЧ могут сделать изгоями.

«После детских домов социализируется всего 30 процентов детей, а у подростков с ВИЧ шансы еще ниже. Их жизнь полностью зависит от регулярного приема терапии. Поэтому им очень нужна семья, заинтересованные взрослые, которые помогут не забросить лечение в сложные времена», — пояснила Кирьянова.

В июле 2020 года правительство разрешило россиянам с ВИЧ усыновлять детей, становиться опекунами, брать их в приемную или патронатную семью. Главное условие — находиться под диспансерным наблюдением врача-инфекциониста более года и получать антиретровирусную терапию. По медицинским показателям число Т-лимфоцитов у пациента должно быть менее 350 клеток на микролитр.