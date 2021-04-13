Пушков усомнился в словах Горбачева об обновлении отношений России и США

Член Совета Федерации Алексей Пушков усомнился в словах первого и единственного президента СССР об обновлении отношений России и США, которое может принести грядущая встреча. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что не разделяет оптимизма Горбачева. «Встреча между лидерами России и США, безусловно, важна для судеб мира. Но нет основы, на которой можно выстроить отношения "по-новому"», — пояснил свои слова Пушков.

Сенатор добавил, что сам Горбачев выстраивал такие отношения с США и Европой путем односторонних уступок, однако нынешний президент Владимир Путин так делать не будет. Пушков также посчитал, что американские санкции не будут сняты, как и после встреч Путина с предыдущим главой государства Дональдом Трампом.

«Хорошо, если исчезнет ощущение растущей напряженности и движения к прямому конфликту. Но выстраивать отношения "по-новому" США не собираются», — подытожил член Совфеда.

Ранее Горбачев отметил, что приветствует предложение президента США Джо Байдена о проведении встречи двух стран на высшем уровне. Только с помощью двусторонних переговоров, по мнению Горбачева, можно начать по-новому выстраивать отношения.

13 апреля в ходе телефонного разговора Байден пригласил Путина на двустороннюю встречу на нейтральной территории. В ходе саммита президенты обсудят актуальные для отношений между странами вопросы.