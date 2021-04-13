В России предрекли «труднейшую работу» после разговора Путина и Байдена

Возможная встреча лидера США Джо Байден и президента России Владимира Путина глобальна по масштабам и значимости, но впереди труднейшая двусторонняя работа, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Его слова передает ТАСС.

«Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам. Впереди труднейшая работа», — отметил Косачев.

Ранее состоялся телефонный разговор Байдена с Путиным. Лидеры договорились провести личную встречу. Предполагается, что в ее ходе стороны обсудят полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран в настоящее время.

Телефонный разговор стал первым с начала обострения конфликта в Донбассе в конце марта — начале апреля. Во время беседы американский лидер поддержал украинскую сторону. Он высказал обеспокоенность по поводу перемещения российских войск в граничащих с Украиной регионах.