В Москве простились с Эмилем Верником

В Москве прошла церемония прощания с режиссером, доцентом Школы-студии МХАТ, народным артистом России Эмилем Верником. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 13 апреля.

Панихида прошла в портретном фойе Московского художественного театра имени Чехова. Артиста в последний путь проводили десятки друзей, коллег и почитателей его таланта.

Проститься с мастером пришли актеры и режиссеры, творчество которых связано с МХАТом — Константин Богомолов, Виктор Рыжаков, Андрей Бурковский, Сергей Женовач, Евгений Писарев, Марина Зудина и другие. Церемонию также посетили кинематографист Федор Бондарчук и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Народный артист России будет похоронен на Востряковском кладбище Москвы.

Эмиль Верник скончался 10 апреля на 97-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца.