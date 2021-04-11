Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца

Актер Игорь Верник рассказал о последних днях жизни своего отца, Эмиля Верника, который скончался накануне на 97-м году жизни. Его слова передает РИА Новости.

Несмотря на то, что режиссер плохо себя чувствовал, он до последнего был «на ногах» и даже сидел на рулем. «Возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем», — вспомнил Верник-младший.

Народный артист России Эмиль Верник умер 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Верник был главным режиссером Всесоюзного радио. Под его руководством было осуществлено более 200 радиопостановок. Роли в них исполняли, в частности, Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков, Марина Неелова, Владимир Машков.