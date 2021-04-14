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Россияне оценили вероятность участия страны в третьей мировой войне

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Жители России оценили вероятность участия страны в третьей мировой войне, если она начнется. Результаты опроса фонда «Общественное мнение» на эту тему опубликованы на сайте организации.

Так, положительно ответили на вопрос о возможном участии России в потенциальном конфликте 76 процентов россиян. Еще 11 процентов опрошенных придерживаются противоположного мнения, а остальные 14 процентов затруднились ответить. Почти половина респондентов — 48 процентов — считают, что если мировая война все-таки случится, то в ней будет использовано ядерное оружие.

При этом 46 процентов россиян думают, что реальной угрозы начала третьей мировой войны на данный момент нет. Иначе считают 38 процентов опрошенных. Опасаются возможного конфликта 54 процента респондентов.

Опрос проводился со 2 по 4 апреля 2021 года среди 1,5 тысяч граждан в 53 субъектах России. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

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