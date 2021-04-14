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Российский ученый оценил вероятность полного исчезновения бананов

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Фото: Daniele Franchi / Unsplash

Полное исчезновение бананов в мире маловероятно, но периодически возможны плохие урожаи. Например, в ближайшее время могут сократиться их поставки из Южной Америки. Такую оценку в разговоре с «Правдой.Ру» дал заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский.

По его словам, в прошлом уже неоднократно случалось, что целые районы по выращиванию этой культуры впадали из производства по разным причинам, в первую очередь из-за болезней растения. «Но это не значит, что бананы исчезнут. Будет падение производства, будут какие-то экономические проблемы, могут пострадать отдельные фирмы», — сказал ученый.

Он уточнил, что нынешняя паника спровоцирована поставщиками и продавцами. При этом в сложившейся ситуации место южноамериканских бананов на рынке могут занять африканские и азиатские. «С точки зрения производства никакой серьезной экономической катастрофы не будет», — добавил Введенский.

Ранее стало известно, что в Южной Америке бананы начали болеть Tropical Race 4 (TR4), вызванным высокоинфекционным и устойчивым к химикатам почвенным грибом. Больше всего болезни подвержен сорт Cavendish, на него приходится 95 процентов всех продаваемых в мире бананов. Из-за этого возникла угроза полного исчезновения этого фрукта.

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