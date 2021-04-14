Велосипедист пожаловался в соцсетях на опасный маршрут и погиб в тот же день

Американец Джим Пейджелс (Jim Pagels) пожаловался в соцсетях на опасные условия езды на велосипеде в Вашингтоне. В тот же день мужчина попал в серьезное ДТП и погиб. Об этом сообщает NBC Washington.

9 апреля 29-летний велосипедист написал в Twitter о том, что ему пришлось преодолеть маршрут с опасным участком пути с круговой развязкой по шоссе, чтобы сделать прививку от коронавируса.

По данным журналистов, Пейджелса сбил легковой автомобиль Honda Civic. После этого транспортное средство протаранило еще несколько машин, которые двигались рядом. Вскоре после ДТП мужчину доставили в больницу, однако врачам не удалось его спасти: он скончался по дороге в медицинское учреждение.

Пейджелс увлекался городским планированием и собирался защищать по этой теме докторскую диссертацию. Американец регулярно оставлял комментарии о безопасности на дорогах в социальных сетях.

В ноябре 2020 года американская телеведущая канала NBC2 Дженни Лензини (Jenny Lenzini) попала в аварию, находясь на мотоцикле. Она умерла от полученных травм.