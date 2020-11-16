Телеведущая попала в аварию на мотоцикле и погибла в 26 лет

Американская телеведущая Дженни Лензини (Jenny Lenzini) попала в аварию, находясь на мотоцикле. Как сообщает телеканал NBC2, на котором работала девушка, она умерла от полученных травм.

26-летняя Лензини днем 14 ноября ехала по городу Норт-Порт, находящемуся на юге штата Флорида. Девушка была на пассажирском месте. Водитель потерял управление и врезался в дерево.

Управлявший мотоциклом погиб на месте, а Лензини госпитализировали, однако позже она тоже скончалась от ранений из-за ДТП. Редакция телеканала NBC2 выразила соболезнования в связи с ее трагической гибелью.

Журналистка стала корреспондентом NBC2 в июле 2020 года. В основном девушка освещала события в местных округах штата Флорида. Свою карьеру она начала на канале KTIV в штате Айова. Лензини выросла в городе Кристал Лэйк, недалеко от Чикаго.

Ранее шотландская журналистка «Би-би-си» Шиона МакКаллум публично рассказала, как авария на дороге за рубежом серьезно повлияла на ее состояние. Радиоведущая заработала посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), однако полгода скрывала это. В итоге у нее случился срыв.