Ведущая рассказала о травмирующих родах и последствиях автомобильной аварии

Шотландская журналистка «Би-би-си» Шиона МакКаллум публично рассказала о травмирующих родах и о посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР). Девушка сообщила, что авария на дороге за рубежом серьезно повлияла на ее состояние, пишет GlasgowLive.

Впервые МакКаллум столкнулась с проблемами после автомобильной аварии в Дубае в 2012 году. Радиоведущая заработала ПТСР, однако полгода скрывала то, какие последствия ДТП оказали влияние на самочувствие. Она боялась негативной реакции окружающих. В итоге у нее случился срыв.

«Я пыталась вернуться к обычной жизни и притворялась, что ничего не произошло. В конце концов все закипело до такой степени, что я не справилась. Мне было очень плохо, и я плакала каждый день», — рассказала ведущая.

В июне этого года девушка пережила еще одно травмирующее событие, которое заставило ее впервые рассказать о проблеме. После родов врачи более 60 часов боролись за жизнь ее сына Рамзи — у него были проблемы с дыханием. Следующие восемь дней матери с младенцем пришлось провести в больнице. При этом ее мужа практически не пускали в палату из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

«Я большую часть времени плакала. Это был невероятно напряженный опыт. Отсутствие поддержки со стороны мужа очень меня беспокоило. И невозможно было нормально общаться с акушерками, потому что они ходили в защитных костюмах. Я чувствовала себя совершенно одинокой», — вспоминает МакКаллум.

Из-за сложившейся ситуации у журналистки начались приступы паники, поэтому ей пришлось на какое-то время вернуться в клинику. В настоящее время радиоведущая чувствует себя лучше. Она советует всем людям, которые страдают подобными недугами, не бояться просить о помощи.