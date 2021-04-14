Мужчина вывалился из лодки при столкновении с китом и едва не угодил ему в пасть

У побережья ЮАР в заливе Алгоа мужчина выпал из лодки при столкновении с китом и чуть не попал млекопитающему в пасть. На видео происшествия обратило внимание издание Daily Mail.

В начале апреля 51-летний Марино Гербаваз (Marino Gherbavaz) отправился на морскую прогулку с 22-летней дочерью Джиллиан и остальными членами семьи.

Девушка рассказала, что они наблюдали за дельфинами, когда кит вынырнул из глубин и врезался в прогулочный катер. Удар был столь сильным, что Марино выпал за борт. Млекопитающее открывало рот, всасывало мелких рыб вместе с водой и едва не проглотило туриста.

К Марино быстро подплыл другой катер и спас его из воды. Мужчина посмеялся над ситуацией вместе с дочерью, а его жена еще некоторое время была в шоке.

Владелец лодки отметил, что пассажирам очень повезло, что кит ударил лодку не в центр, иначе все могло закончится куда хуже. Тем не менее, после встречи с морским млекопитающим катер все равно пришлось чинить.

Ранее сообщалось, что горбатый кит у побережья мексиканского города Кабо-Сан-Лукас толкнул лодку и отправил пассажира за борт. После этого его извлекли из воды и подняли на палубу.