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Четыре кита-убийцы напали на яхту и сломали ее руль

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В Гибралтарском проливе косатки, также известные как киты-убийцы, напали на итальянскую яхту Serena IV, которая направлялась к Канарским островам, и сломали ее руль. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел ночью, когда яхта следовала мимо мыса Спартель, располагающегося примерно в 10 километрах от марокканского города Танжер. Капитан Антонио Буссе (Antonio Busse) утверждает, что услышал странный шум и бросился на палубу. Он думал, что судно столкнулось с контейнером, но причина грохота оказалась другой. Яхта содрогалась от ударов, которые наносили четыре косатки.

Члены команды попытались отогнать огромных животных. Они кричали и бросали в них различные предметы, капитан стучал палкой по борту и воде. Косатки игнорировали шум и продолжали кружить рядом, пока кто-то из моряков не зажег сигнальную шашку. Лишь после этого животные ретировались, оставив яхту в покое.

В результате нападения был поврежден руль судна. Несмотря на это Serena IV смогла добраться до испанского порта Тарифа.

Сообщения о необычном поведении косаток у атлантического побережья Испании и Португалии стали поступать летом 2020 года. Животные организованно нападали на небольшие яхты, ломали рули и часами били по корпусу с такой силой, что могли развернуть судно. Специалисты выяснили, что во всех нападениях участвовали три молодые косатки, получившие прозвища Черная Глэдис, Серая Глэдис и Белая Глэдис.

В сентябре 2020 года сообщалось, что косатки атаковали британскую яхту в районе мыса Финистерре (Испания). Владелец судна опасался, что людям придется покинуть судно и перебраться на спасательный плот.

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