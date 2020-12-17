Горбатый кит толкнул лодку и отправил человека за борт

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Горбатый кит у побережья мексиканского города Кабо-Сан-Лукас толкнул лодку и отправил пассажира за борт. На видео произошедшего обратило внимание издание USA Today.

29 ноября турист Лу Бойе (Lou Boyer) снимал видео, запуская дрон с балкона своего отеля. На запись попал горбатый кит с новорожденным детенышем.

Самка кита и китенок, предположительно, рожденный в этот же день, подплыли к яхте. Находившийся на палубе человек лег и попытался дотронуться до китенка.

Мать и ее детеныш проплыли под лодкой в направлении кормы. Другие люди побежали к левому борту, а мужчина в розовой рубашке подошел к корме со стороны правого борта.

Кит толкнул лодку перед тем, как пассажиры побежали к правой стороне. Из-за этого судно резко накренилось, и мужчина упал за борт. После этого его извлекли из воды и подняли на палубу.

Ранее сообщалось, что самка одного из редчайших китов с новорожденным детенышем проплыла вблизи города Хилтон-Хед-Айленд в американском штате Южная Каролина. Длина самки составляла около 15 метров, а детеныша — около 4,5 метра.