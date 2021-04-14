Влюбленные уплыли на льдине по Северной Двине

Льдина откололась и унесла влюбленных по Северной Двине в Архангельске. Об этом сообщили в региональной диспетчерской службе, передает РИА Новости.

О неожиданном случае, который прервал свидание, сообщил сам юноша. «Нас уносит на льдине! Тут очень романтическое место, мы просто стояли на льду рядом с берегом и не заметили, как льдина откололась и поплыла. До берега метров 10-15, плывем достаточно быстро», — рассказал он.

17-летний юноша и 16-летняя девушка отметили, что льдина большая и устойчивая, но они боятся, что она расколется. В итоге помощь спасателей не понадобилась, подростков спас очевидец. Он преодолел несколько десятков метров чистой воды, забрал ребят и эвакуировал их на берег.

Ранее спасатели сняли с отколовшейся льдины на Москве-реке двоих велосипедистов, которые оказались в 100 метрах от берега. Двоих молодых людей с велосипедами обнаружили в районе острова Бобровый. Сначала велосипедисты отказывались покинуть опасное место, но после уговоров погрузились на судно к спасателям.