Данила Козловский расстался с Ольгой Зуевой

Российский актер и режиссер Данила Козловский расстался с артисткой Ольгой Зуевой. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?».

35-летний артист впервые за долгое время согласился обсудить подробности личной жизни. Известно, что в последнее время Козловскому и Зуевой приходилось подолгу не видеться из-за частых рабочих переездов режиссера, так как возлюбленная давно живет с их общей годовалой дочерью в Нью-Йорке и не собиралась переезжать. Ведущая программы Ирина Шихман спросила Козловского: «Что с Олей?».

«Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду», — ответил Козловский.

Он также признался, что тяжело переживает разрыв. Артист отметил, что не хочет, чтобы расставание сказывалось на его общении с дочерью.

В апреле текущего года Данила Козловский рассказал о внебрачной дочери. Артист стал отцом весной 2020 года. Тогда актриса Ольга Зуева родила от него дочь Оду-Валентину. Девочка появилась на свет в США.