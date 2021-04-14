Телеведущая упала головой на унитаз и показала огромный шрам

Британская телеведущая Кэти Хилл (Katy Hill) бегала наперегонки с детьми по дому, когда споткнулась на лестнице возле туалета и упала, ударившись головой об унитаз. После инцидента у женщины остался огромный шрам, который она показала журналистам The Sun.

Хилл получила травму в конце 2019 года. Тогда 49-летнюю ведущую доставили в больницу, где ей наложили швы. По словам врачей, если бы удар пришелся не на центр лба, а на пару сантиметров левее или правее, женщина вряд ли бы выжила из-за глубокой раны.

Хилл отметила, что инцидент стал для нее «тревожным сигналом», которые заставил женщину задуматься о том, сколько ей осталось жить на этой планете.

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