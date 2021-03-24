Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал о лечении рака

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов, который заболел раком, рассказал о своем лечении. Об этом пишет StarHit.

Он признался, что лечение дается непросто. Иллюзионист предпочитает делать все процедуры в стационаре, не желая ложиться в больницу, и всю необходимую терапию получает в государственном медучреждении.

«Я прошел уже четыре сеанса химиотерапии. Сейчас я буду делать ПКТ — послекурсовая терапия. Будет понятно усиливать лечение или нет», — сказал Сафронов. Он признался, что испытывает постоянное головокружение и тошноту.

Как рассказывал Сафронов, у него были симптомы лимфомы, но он их игнорировал. «Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык», — заявил он.

Ранее стало известно, что Сафронов составил завещание. По словам иллюзиониста, заранее распорядиться своим имуществом он решил задолго до заболевания. Сделать это ему посоветовали родители жены.

О поставленном врачами диагнозе Сафронов сообщил в программе «Секрет на миллион» на НТВ. По его словам, речь идет о раке лимфатической системы. Иллюзионист узнал о болезни во время прохождения планового медицинского осмотра. Он заметил, что проходит бесплатное лечение в государственной клинике, а химиотерапию — в больнице имени Боткина.