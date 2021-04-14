Школьники устроили «работорговлю» темнокожими одноклассниками в соцсетях

Учащиеся средней школы в Техасе устроили «работорговлю» темнокожими одноклассниками в соцсетях. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на правозащитников.

Школьники создали группы в Snapchat, в которых инсценировали «аукцион рабов»: так, один из учащихся захотел «купить» своего одноклассника за 1 доллар, а другой предложил ставку в 100 долларов за еще одного темнокожего сверстника.

Администрация школы сочла такое поведение школьников «кибер-буллингом на основании расовой принадлежности» и применила к учащимся дисциплинарное взыскание, но какое именно — не сообщается. Кроме того, руководство школы провело воспитательные беседы с учащимися и их родителями.

Ранее в одной из частных школ Нью-Йорка перестали называть законы Ньютона по имени их создателя из-за цвета его кожи. По словам одного из старшеклассников, администрация школы объясняет свое решение тем, что нужно «децентрировать белизну». Кроме того, таким образом детей хотят научить мысли, что в физике есть что-то большее, чем Ньютон.