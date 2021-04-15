Пользователи Google столкнулись с проблемой

Пользователи Google-документов и облачного хранилища «Google Диск» столкнулись с неполадками в работе сервисов. По данным Android Police, виновниками неожиданной проблемы оказались блокировщики рекламы.

Часть юзеров жаловались, что функция редактирования документов и файлов работала некорректно в течение нескольких дней. Вскоре проблему прокомментировал менеджер по продукту корпорации Реми Бургер (Remy Burger). На своей странице в Twitter он написал, что блокировщики браузерной рекламы AdBlock и EasyList внесли изменения в свои алгоритмы.

«К сожалению, это вне нашей компетенции. Либо добавьте адрес сервиса в список разрешенных сайтов, либо полностью отключите блокировку рекламы на этой странице, чтобы исправить неполадки», — предложил решение проблемы Бургер.

Представители блокировщиков также отреагировали на жалобы юзеров. Они поблагодарили их за сообщения о некорректной работе блокировщика и пообещали решить вопрос в ближайшее время.

Ранее исследователь безопасности под ником Sreeram KL рассказал об опасной уязвимости, обнаруженной в Google-документах. Разработчики оперативно исправили уязвимость.