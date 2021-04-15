Правительство выделит пять миллиардов рублей на льготное автокредитование

Правительство России выделит дополнительно пять миллиардов рублей на льготное автокредитование. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации собеседника издания, программа льготного автокредитования, в рамках которой компенсируется десять процентов от авансового платежа за машину стоимостью до 1,5 миллионов рублей, может перезапуститься в течение месяца.

Информацию об этом подтверждают и в банках. Там сообщили, что сбор заявок от кредитных организаций на участие в программах льготного автокредитования уже начат. Отбор заканчивается 27 мая, следовательно, перезапуск может состояться уже в июне, отмечает газета.

В 2021 году в России действует программа льготного автокредитования, на которую выделено 8,87 миллиарда рублей. Воспользоваться им могут те, кто приобретает первый автомобиль, семьи с детьми, а также работники государственных медицинских учреждений. Кроме того, скидку можно получить при сдаче в trade-in автомобиля старше шести лет при условии владения им более года. Стоимость приобретаемого автомобиля не должна превышать 1,5 миллиона рублей.