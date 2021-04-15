В Германии ответили на заявление Украины о возвращении статуса ядерной державы

Член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт ответил на заявление посла Украины в Германии о возвращении Украине статуса ядерной державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Гердт призвал главу МИД Германии Хайко Мааса немедленно отклонить требования Киева. «К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время она является ненадежным партнером для Запада», — заявил политик. Он добавил, что «любой, кто любит мир и хочет уменьшить ядерную угрозу, не может поддерживать какой-либо ядерный статус Украины».

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Запад увеличить военную помощь Украине на фоне обострения конфликта на юго-востоке страны. По его словам, если Украина не станет членом НАТО, она будет вынуждена вооружаться самой и ей придется, «возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».

6 ноября 1994 года Верховная Рада Украины приняла закон «О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года». Согласно этому документу, Украина ликвидировала свой ядерный потенциал в обмен на гарантию безопасности со стороны России, Великобритании и США.