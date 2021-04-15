В Японии кошку назначили главой полицейского управления

Полицейское управление японского города Тояма на один день назначило своей главой кошку. Об этом сообщает NHK.

Поводом для церемониального назначения стало спасение питомцем по кличке Коко жизни человека. Летом прошлого года местная жительница заметила, как кошка безотрывно смотрела в сторону городского оросительного канала. Женщина увидела, что животное наблюдает за лежащим без сознания пожилым мужчиной. Прибывшие спасатели сумели привести человека в чувство.

В ходе награждения Коко одели в полицейскую форму с фуражкой. Кошка поставила лапой печать на присяге, торжественно «пообещав и далее быть бдительной во время прогулок». Также она поучаствовала в уроке по безопасности дорожного движения в одной из начальных школ Тоямы.

В 2017 году в строительной компании из Нижнего Новгорода открылась вакансия для кота на 20 тысяч рублей в месяц. «По традиции, первым в новую квартиру принято пускать кота или кошку. Не у всех новоселов есть свой домашний любимец. Поэтому мы ищем ответственного сотрудника на эту должность», — объяснял работодатель. Животному придется первым заходить в квартиру и «энергетически подготавливать жилье».

В 2015 году в Японии умерла кошка Тама, числившаяся начальником провинциальной железнодорожной станции Киси. Во время погребальной церемонии, которая прошла по канонам синтоизма, кошку возвели в статус божества. До назначения Тамы на пост региональная железнодорожная линия терпела убытки, а с самой станции годом ранее уволился последний сотрудник. Трехцветная Тама, гулявшая по платформе в форменной фуражке железнодорожного служащего, моментально стала знаменитой. Посмотреть на нее со всей Японии съезжались толпы туристов. Скупая сувениры, они придали мощный импульс развитию местного бизнеса. Благодаря кошке число людей, воспользовавшихся услугами Кисигавской железнодорожной линии, увеличилось на 55 тысяч. Это дало местной экономике прирост в 1,1 миллиарда иен (488,4 миллиона рублей). За такие достижения в 2013 году Тама была выдвинута на пост вице-президента компании Wakayama Electric Railway.