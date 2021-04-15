Наука и техника
 
Последние новости
Кремль рассказал об ответе России на возможные санкции США
Москвичка съездила отдохнуть на Кавказ и удивилась нравам местных мужчин
Суд вынес приговор сбившему трех человек рэперу Эллею
Названа возможная причина срыва переговоров Путина и Байдена
Сбербанк снизил ставку по льготной ипотеке
В центре Гамалеи предупредили о росте заболеваемости COVID-19
Германия отказалась шантажировать Россию «Северным потоком-2»
В Москве начнут частично ограничивать дорожное движение по ночам 
Украина запросила у Запада статус ядерной державы
Новости партнеров
Прослушать новость

Решена величайшая проблема физики

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Hebrew University of Jerusalem

Ученые Еврейского Университета в Иерусалиме предложили новый способ предсказать поведение системы из трех тел, обойдя существенные недостатки методов, применяющихся в настоящее время. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. Кратко о подходе, позволяющем решить одну из величайших проблем физики и математики, рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Еще со времен Анри Пуанкаре (1854-1912), французского математика и физика, было известно, что задача трех тел не имеет детерминированного решения. Движение объектов, которые взаимодействуют друг с другом по закону тяготения Ньютона, сильно зависит от их начального положения и скоростей, поэтому поведение системы кажется случайным (иными словами, возникает хаос). Хотя компьютерное моделирование также не способно дать долгосрочные прогнозы, в 1976 году ученые пришли к заключению, что нужно искать статистическое решение.

Несмотря на значительные успехи в этой области, все имеющиеся на данный момент подходы не учитывают два существенных момента. Во-первых, хаотическое движение системы чередуется с регулярным и подвержено распаду, когда два тела начинают вращаться вокруг общего центра масс, а третье попеременно приближается и удаляется от них. Если представить все разнообразие состояний системы в виде фазового пространства, в котором каждая точка соответствует определенному состоянию, то большие области пространства будут описывать именно регулярное движение, в том числе после распада.

Во-вторых, неограниченный диапазон действия силы тяжести предполагает бесконечный объем фазового пространства, поэтому до сих пор ученые предполагали произвольную «область сильного взаимодействия» и при вычислении вероятностей учитывали только конфигурации внутри нее.

В новой работе исследователи предложили использовать для предсказания судьбы системы поток объема фазового пространства, а не сам фазовый объем. Иными словами, все точки (состояния системы) в некотором объеме пространства перемещаются (состояния переходят одно в другое), словно образуя поток жидкости. Такой поток ограничен, поэтому не возникает проблемы бесконечности фазового пространства и можно не вводить области сильного взаимодействия.

Теория, основанная на потоках, с высокой точностью предсказывает вероятность убегания каждого тела в симуляциях при определенных предположениях. Ожидается, что новый подход позволит решить множество астрофизических проблем, в том числе процесса возникновения пар компактных объектов (нейтронных звезд или черных дыр), создающих гравитационные волны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Решена неподвластная человеку задача
Найдено 152 новых решения ньютоновской задачи трех тел
Физики нашли новые решения ньютоновской задачи трех тел
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 7 февраля
Виктор Мазуровский «Московский пожар. Наполеон покидает Кремль»

«У них сгорел Вашингтон, у нас — Москва»

Как война 1812 года изменила Россию и русскую нацию
05:2712 апреля

Опубликована инструкция для Юрия Гагарина в космосе

04:0712 апреля

Космонавт раскрыл версию гибели Гагарина

03:0612 апреля

Рогозин предсказал космической отрасли России важные изменения

Наука и техника00:01 9 января

Космический рывок

Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
01:1812 апреля

Российские военные проверили стратегические «глушилки»

01:0412 апреля

Космонавты поздравили россиян с 60-летием полета Гагарина

00:0512 апреля

В США описали войну с Китаем

Наука и техника00:07 4 января

Взрывной год

Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
23:3411 апреля

Раскрыта «страшная правда» об американских баллистических ракетах

20:1811 апреля

В НАСА объяснили «радугу» на Марсе

13:0511 апреля

В Израиле выявили устойчивость штамма коронавируса из ЮАР к вакцине Pfizer

Россия
Академик РАН заявил о существовании хронической формы COVID-19
«Перед глазами — мутное пятно»
Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
Власти объявили траур после гибели пяти детей в российском частном доме
«Спина растекалась, как мороженое»
Избавить Настю от постоянной боли может срочная операция. Девочке нужна ваша помощь
Ленинградская область стала лучшей по благоустройству
«Мы предложили Ельцину перейти с водки на пиво»
Сотни тысяч россиян в 1990-х проголосовали за Партию любителей пива. Как это было возможно?
Путин поговорил с Лукашенко
Все материалы
Мир
США продолжат поставлять вооружение Украине
В Сербии запустили производство вакцины «Спутник V»
Байден предложил Путину встретиться «в предстоящие недели»
«Это все мы уже проходили в 1933 году»
Почитание Гитлера, запрещенные песни и поджоги — как живет деревня нацистов в Германии
Меркель и Байден призвали Россию не наращивать войска у границ Украины
Байден предложил Путину встретиться
О чем говорили президенты США и России впервые после обострения в Донбассе
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Профсоюзы предложили замедлить повышение пенсионного возраста
Точка кипения
Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона
Удобное время
На рекламном рынке ждут новых сделок M&A
В России выросла популярность магазинов для бедных
Миллиарды для новых владельцев
Территория замороженного ЖК Loft Park готовится к возрождению
МСП Банк нарастил объем поддержки компаний в 2020 году
Все материалы
Силовые структуры
Девушка ударила полицейского пластиковой бутылкой и оказалась под следствием
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
В заказе убийства Рыжего заподозрили брата главного вора в законе Азербайджана
Восстановлены события в день убийства вора в законе Альберта Рыжего
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Полицейский застрелил напавшего на него с ножом россиянина
«Он очень умный, очень рассудительный»
Как в Петербурге известный врач 11 лет скрывал жестокое убийство жены
Все материалы
Наука и техника
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года«Обманули самым неслыханным образом»
Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
«Мы как никогда близки к концу света»
 
Последний вздох
Ученые назвали срок гибели всего живого на Земле. Как именно это произойдет?
Все материалы
Спорт
«В три года выбил деду челюсть одним ударом»
Сын знаменитого боксера Кости Цзю не знает поражений на ринге. Повторит ли он успех отца?
По старой памяти
Новая битва Моуринью с МЮ, лондонское дерби и суперматч «Сити» с «Лидсом» — главные интриги тура АПЛ
«Олимпийская сказка, прощай!»
Олимпийскому движению 125 лет: какими были самые скандальные и трагические игры XX века
Кирилл Капризов«Всегда и везде хочу быть первым»
Кирилл Капризов — новая русская звезда НХЛ. Как он стал любимцем Америки?
Все материалы
Культура
Максим Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения
Хьюстон, у нас Советы
База СССР на Луне, астронавты с автоматами и сбитый Boeing в сериале «Ради всего человечества»
Названы лауреаты премии BAFTA
Карл I и Генриетта Мария Французская«Королева голыми руками разбила окно»
Пьяные вечеринки, скандалы и месть: как английский король Карл I ссорился со своей женой
Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа
Злобный хитмейкер
Грабежи, наркотики, питбули: неизвестная жизнь умершего от передозировки рэпера DMX
Manizha объяснила свое право называться русской женщиной
Все материалы
Интернет и СМИ
Популярный блогер назвал Собчак фаллической женщиной
Дичь какая
Россияне заводят опасных животных и хвастаются этим на YouTube. Зачем они это делают?
Блогера Эдварда Била заметили на бойцовском шоу вопреки запрету суда
«Я рад, когда надо мной смеются»
Он дружит со звездами и хранит тайны президентов. Как Дмитрий Гордон стал мемом в России?
Бузова пришла на съемки КВН и рассказала о мурашках от Маслякова
«По закону или по понятиям?»
Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
В студенческом журнале DOXA прошли обыски и задержания
Все материалы
Ценности
Русскую мошенницу оставят в тюрьме США из-за ее гордости за свои преступления
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Розыгрыш фанатки брендов с помощью мусорного ведра рассмешил пользователей сети
Король-многоженец
Как африканский правитель набирает гарем и скупает самолеты, пока его народ страдает от нищеты
Модель покормила ребенка грудью на камеру и дала отпор оскорбившим ее мужчинам
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Блогерша испробовала накладные ногти на собаке и вывела из себя подписчиков
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Принц в тени
Умер принц Филипп. Муж королевы Елизаветы II застал Гитлера, расцвет Beatles и распад СССР
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»
Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Каждый житель чувствует себя морским волком»
История россиянки, которая переехала в Гамбург, поборола депрессию и нашла себя
Все материалы
Китайская Xpeng представила первый массовый автомобиль с лидаром
Электрические Audi стали доступнее: представлены Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron
Изучаем первые серийные Audi на фольксвагеновской платформе MEB
В России начались продажи нового Audi A3
Audi e-tron Sportback
Новый вариант электрокара Audi как повод познакомиться с ним получше
Появились новые подробности о Toyota Land Cruiser 300
Чего ждать от нового главного дизайнера Lada и Dacia?
6 важных тезисов о разработке автомобилей от Алехандро Месонеро-Романоса
Беспилотная Lada Vesta теперь работает в московской больнице
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы